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Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüden ilginç savunma: "Bana anons ettiğini ayıkmadım" - Son Dakika
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Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüden ilginç savunma: "Bana anons ettiğini ayıkmadım"

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüden ilginç savunma: "Bana anons ettiğini ayıkmadım" Yarım saat süren kovalamacada yakalanan sürücü "Ayıkmadım" derken, arkadaşı ise "Tribe girdi kaçtı" diyerek gerçeği itiraf etti Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve emniyeti adeta alarma...

20.12.2023 - 02:24,
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Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüden ilginç savunma: "Bana anons ettiğini ayıkmadım"

Yarım saat süren kovalamacada yakalanan sürücü "Ayıkmadım" derken, arkadaşı ise "Tribe girdi kaçtı" diyerek gerçeği itiraf etti

AKSARAY - Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve emniyeti adeta alarma geçiren sürücü yarım saat süren kovalamaca sonucu yakalanırken, "Polisi görüyorum abi de bana anons ettiğini ayıkmadım ki" dedi.

Olay gece yarısı Pamucak Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece mahallede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 HZ 616 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak hızla kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı. Polis ekibinin kaçan araç plakasını ve istikametini telsizden anons etmesi üzerine Aksaray emniyeti alarma geçti. Aksaray sokaklarında yaşanan film sahnesini aratmayan kovalamacada gecenin sessizliğini siren sesleri aldı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu sürücü Küçük Bölcek Mahallesi 2621 Sokak'ta kıskıvrak yakalandı. Araçtan indirilen sürücü Mustafa V. ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı İsmail T. gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken onlarca ekip otosunu peşine takan sürücünün polise verdiği savunma şaşırttı. Polis memurunun, "Polisi de görmedin değil mi?" sorusuna, "Polisi görüyorum abi de bana anons ettiğini ayıkmadım ki" diyen sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 951 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan arkadaşı ise "Arkadaş tribe girdi kaçtı. Adama "dur" dedik adam durmadı" diye konuştu. Gözaltına alınan sürücü ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüden ilginç savunma: "Bana anons ettiğini ayıkmadım"
Kaynak: İHA
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Aksaray, Polisiye, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüden ilginç savunma: 'Bana anons ettiğini ayıkmadım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüden ilginç savunma: "Bana anons ettiğini ayıkmadım" - Son Dakika
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