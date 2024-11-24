Köyceğiz\'de Şiddetli Rüzgar Ev Çatısını Uçurdu

3.Sayfa

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

B.T.'ye ait olduğu öğrenilen ikametin demir saçtan yapılan çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Olayın ardından yapılan incelemelerde, evin iç kısmı ve tavanında yaklaşık 250 bin TL'lik maddi hasar oluştuğu belirlendi. Şans eseri olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, bölgedeki vatandaşların muhtemel tehlikelerden korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. - MUĞLA