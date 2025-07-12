Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi ağır yaralanırken, bir kişi hafif yaralandı.
Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazası sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye, 112 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç içinde sıkışan vatandaşlar Köyceğiz itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Çift taraflı meydana gelen kaza sonucunda üç kişi kazada ağır yaralanırken, bir vatandaş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Köyceğiz'de Trafik Kazası: 3 Ağır Yaralı - Son Dakika
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