Köyde Yalnız Yaşayan Adamın Yanmış Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Köyde Yalnız Yaşayan Adamın Yanmış Cesedi Bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde 84 yaşındaki Kazım Güngör'ün cesedi, yanmış haldeki evinde bulunarak Adli Tıp'a götürüldü. Olay, köyde yalnız yaşayan Güngör'ün yemeğini kontrol etmek için giden köy azası tarafından ortaya çıkarıldı.

28.01.2025 21:45
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Köyde yalnız yaşıyordu, küle dönen evde cesedi bulundu

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde 84 yaşındaki adamın cesedi, yalnız yaşadığı köydeki evde yanmış halde bulundu.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Karatepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki evinde yalnız yaşayan Kazım Güngör'e yemek götürmek için ilçe merkezinden gelen köy azası İrfan Bahadır, Güngör'ün evini yanmış halde buldu. Eve giren Güngör, yanmış bir insan cesedi ile karşılaştı.

Bahadır'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından evde bulunan ceset, Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Cesedin köyde yalnız yaşayan Kazım Güngör'e ait olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan, köy sakinlerinin kış mevsiminde ilçe merkezinde yaşadığı, Güngör'ün köyde yalnız olduğu öğrenildi. Köy azası İrfan Bahadır'ın zaman zaman Güngör'e yemek getirmek için köye geldiği ve en son 3 gün önce Güngör'ü gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köyde Yalnız Yaşayan Adamın Yanmış Cesedi Bulundu - Son Dakika

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