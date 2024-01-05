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Kozan'da 57 Narkotik Operasyonunda 41 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kozan'da 57 Narkotik Operasyonunda 41 Şahıs Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 2023 yılında düzenlenen 57 narkotik operasyonunda 41 şahıs tutuklandı. Kozan polisi uyuşturucu satışıyla ilgili şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 88 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 41 uyuşturucu taciri ile birlikte 47 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtilerek, 13 narko kapama ve 7 dar alan uygulamasıyla bin 574 kişinin kontrol edildiği ifade edildi.

Kozan\'da 57 Narkotik Operasyonunda 41 Şahıs Tutuklandı
05.01.2024 - 14:39,  Güncelleme: 14:40
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Adana'nın Kozan ilçesinde 2023 yılında düzenlenen 57 narkotik operasyonunda 41 şahıs tutuklandı.

Kozan polisi uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik 2023 yılında 57 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 41 uyuşturucu taciri tutuklandı, 47 şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmaların devam edeceği belirtilerek 13 narko kapama ve 7 dar alan uygulamaları ile bin 574 şahıs kontrol edildiği ifade edildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Narkotik, Adana, Kozan, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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