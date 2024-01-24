Kozan'da araç kundaklama anı kamerada

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir sitenin otoparkında maskeli bir kişi tarafından otomobil kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kozan'da dün gece saatlerinde Çevreyolu Gülkent Sitesi otoparkında meydana geldi. Site güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişi araçların park edildiği alana gelerek yanıcı maddeyi bırakarak kaçtığı görüldü. Olayda Volkswagen marka araç yanarak küle dönerken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.