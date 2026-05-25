Kozan\'da bayram öncesi imalathaneler denetlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi zabıta ekipleri ilçede denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri imalathanelerde kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri, soğuk zincirin korunması ve üretim alanlarının hijyen kurallarına uygunluğunu titizlikle inceledi.

Kozan Belediyesi zabıta ekipleri, bayram öncesi pastaneler ile tatlı üretimi yapan imalathanelerde denetim gerçekleştirdi. İmalathanelerdeki tüm detaylar incelendi. İşletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü Yılmaz Erol, ilçe genelinde 11 tatlı imalathanesinde denetim yaptıklarını belirterek, "Bayram öncesi vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun gıdalara ulaşabilmesi için ilçemizde sık sık gerçekleştirdiğimiz denetimleri sürdürüyoruz. Halk sağlığını düşünen ve hijyen kurallarına uyan işletmelere teşekkür ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamamış olmak bizleri de mutlu etti" dedi.

Erol, denetimlerde kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri, soğuk zincirin korunması ve üretim alanlarının hijyen kurallarına uygunluğunun titizlikle incelendiğini söyledi. - ADANA