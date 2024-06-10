Kozan'da çıkan yangında bir kişi hastaneye kaldırıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın esnasında ahırda bulunan 20 küçükbaş hayvan ise son anda kurtarıldı.

Kozan ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde bulunan evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve Kozan Belediyesi AKOM ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, ardiye, çardak ve ahır tamamen yanarken maddi hasar oluştu. Yangın esnasında ahırda bulundan 20 küçükbaş hayvan ise son arda kurtarıldı. Yangın çıktığı esnada evde bulunan ve dumandan etkilenen Yeter Dinler, ambulans tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının evdeki soba üzerinde bulunan yemeğin yanmasından dolayı çıktığı öğrenildi. - ADANA