Kozan\'da denetimlerde 17 araca 457 bin TL ceza kesilirken 3 şahıs tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin bir hafta boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanırken, 53 araç ve 18 motosiklet trafikten men edildi. 17 araca toplam 457 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-28 Eylül tarihleri arasında ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Hafta boyunca düzenlenen şok uygulamalarda 40 farklı noktada toplam 430 emniyet personeli görev yaptı.

Trafikte 71 araç ve motosiklet men edildi

Denetimlerde 8 araç hakkında modifiye nedeniyle işlem yapılırken, 140 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı. 53 araç ve 18 motosiklet trafikten men edildi. İlçede vatandaşların huzur ve refahını bozan saygısızca araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoz kullanımına yönelik çalışmalarda ise 17 araca toplam 457 bin TL idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin çalışmalarında 13,7 gram ve 32 uyuşturucu- uyarıcı madde ele geçirildi.

Çalışmalarda "Silahla tehdit ve mala zarar verme" suçundan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile aynı suçtan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka şahıs da yakalandı. Yakalanan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan yakalanan 2 şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi.