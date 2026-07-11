Kozan\'da Kırmızı Işık İhlalinde 85 Bin TL Ceza

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ekipleri denetimde kırmızı ışık ihlali yapan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 85 bin TL idari para cezası kesti.

İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, çevreye rahatsızlık veren ve trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler tek tek tespit edildi. Denetimlerde, abartı egzoz kullanan motosikletler ile ehliyetsiz sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı. Andıl Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde kırmızı ışık ihlali yapan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen Batuhan Ö., isimli motosiklet sürücüsü yakalandı. Yaklaşık 65 bin TL değerindeki motosikletin ehliyetsiz sürücü Batuhan Ö.'ye toplam 80 bin TL idari para cezası uygulanırken, kırmızı ışık ihlali nedeniyle ayrıca 5 bin TL de idari para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtildi. - ADANA