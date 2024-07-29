Kozan'da kontrol altına alınan yangın yeniden yükseliyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında alevler rüzgarın etkisiyle yeniden yükseliyor.

Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangın kısmen kontrol altına alınmıştı. Bölgede rüzgarın etkili olmasıyla birlikte yeniden alevler yükseliyor. Yangına 5 helikopter, 2 uçak ve 350 personeli ile müdahale devam ediyor.

Yangında şuana kadar 15 dönüm ziraat alanı ve 30 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. - ADANA