Kozan\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 16.30'da Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. Savaş Ö. yönetimindeki 33 AHC 324 plakalı otomobil, kavşakta Efe Y.'nin kullandığı 01 BES 789 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Efe Y., devrilen motosikletten yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Efe Y., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - ADANA
