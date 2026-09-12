Kozan\'da motosiklet kazasında ölen 17 yaşındaki lise öğrencisi toprağa verildi

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ayaz Işık, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 09.15 sıralarında Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi İlikçikuyu Sokak'ta meydana geldi. Yunus Emre S. idaresindeki 01 BCN 408 plakalı motosiklet ile 17 yaşındaki Ayaz Işık'ın kullandığı 01 BDA 561 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı.

Kozan Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Ayaz Işık, durumunun ağır olması nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Lise son sınıf öğrencisi olan Ayaz Işık'ın cenazesi, Kozan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları ve öğretmenleri de katıldı.