Kozan\'da Narkotik Denetimi

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından "Kozan'a Güven" uygulamaları kapsamında çocuk parkları, metruk bina ve sokaklarda narkotik denetimi gerçekleştirildi.

Kozan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki parklar, metruk yapılar ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlere özel eğitimli narkotik köpeği "Tunga" da katıldı.

Parklarda çocuklarıyla vakit geçiren aileler, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti. Denetim sırasında polis ekiplerini görünce yanlarına gelen minik Halim Ünüvar ise polisleri çok sevdiğini söyledi. Motosikletli Yunus Timleri ile fotoğraf çektirmek isteyen Ünüvar, ekipler tarafından motosiklete bindirilerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Çocuklarımızı güvenli ortamda parka getiriyoruz"

Çocuğuyla birlikte parkta bulunan Gökhan Küpeli, polislerin gerçekleştirdiği uygulamayı olumlu karşıladıklarını belirterek, "Parklarımızda özgüvenli şekilde çocuklarımızı parka getirerek güvenli ortamda eğlenmeyi düşünüyoruz. Bu herkesin istediği güzel bir ortam oldu. Çocukların olduğu yerde polislerimizin bu denetimleri yapmasından çok mutlu olduk. Tüm polislerimize teşekkür ederiz" dedi.