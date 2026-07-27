Adana’da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kozan ilçesi Karabucak mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 3 yangın söndürme helikopteri havadan, çok sayıda arazöz, Kozan Belediyesi'ne ait su tankerleri ve iş makineleri ile de karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.