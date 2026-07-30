Kozan\'da Saman Yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir evin zemin katında depolanan saman balyaları küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bağtepe Mahallesi'nde E.K.'ye ait evin zemin katındaki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın evin üst katına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Saman balyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.