Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın

Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi\'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2019 yılında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi’nin kapılarına kilit vurarak siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı alması, Ankara'da deprem etkisi yarattı. Davutoğlu'nun aktif siyaseti bıraktığını ilan etmesinin ardından ilk çarpıcı değerlendirme eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan geldi. Tayyar, "Partiler dernek değildir, halka rağmen siyaset yapılmaz. Bence doğru karar vermişler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanarak eski başbakana göndermede bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde 2019 yılında kurulan Gelecek Partisi, aldığı sürpriz kararla siyasi hayatına nokta koydu. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, yayımladığı kamuoyu duyurusuyla partinin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve kendisinin de aktif siyaset sahnesinden çekildiğini ilan etti.

DAVUTOĞLU: "KİRLENMİŞ SİYASETİN BİR PARÇASI OLMAMAK İÇİN ÇEKİLİYORUZ"

Gelecek Partisi'nin feshedilmesi kararına ilişkin süreçten bahseden Ahmet Davutoğlu, kararın kurucular ve parti kurullarıyla yapılan uzun istişareler sonucunda alındığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz."

ŞAMİL TAYYAR: "BENCE DOĞRU KARAR VERMİŞLER"

Fesih kararının ardından ilk sıcak tepki eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan geldi. Gelecek Partisi’nin kapanmasını değerlendiren Tayyar, kararın yerinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yani? Gelecek Partisi kapanıyor. Siyaset halka rağmen yapılmaz, halk için yapılır. Siyasi partiler de dernek veya vakıf değildir, millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın. Bence doğru karar vermişler. Hayırlı olsun."

Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın

ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Gelecek Partisi'nin feshedilmesiyle birlikte partideki mevcut kadroların ve milletvekillerinin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Milletvekili, Şamil Tayyar, AK Parti, Politika, Siyaset, Deprem, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Gelecek Partisi Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Yapılacak ilk genel seçimlerde  barajını geçmeyen partileri resmen kapatacaksın külfetten başka bir şey değil 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı
Trump’tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda Trump'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda
Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti

21:30
FIFA’dan Türk kulübüne ceza Lige -6 puanla başlayacaklar
FIFA'dan Türk kulübüne ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar
21:02
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Canlı anlatım: Polonya’da ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Polonya'da ikinci gol geldi
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 22:39:09. #7.13#
SON DAKİKA: Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.