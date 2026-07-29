Gençlerbirliği'ne İrfan Can Eğribayat'ın ardından bir de Galatasaray'dan transfer
Fenerbahçe'de forması giyen İrfan Can Eğribayat ile imza aşamasına gelen Gençlerbirliği şimdi de Galatasaray forması giyen Can Armando Güner için teklif sundu. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Galatasaraylı futbolcunun teklife sıcak baktığını belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon kadro yapılandırması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandırdı.
F.BAHÇE'DEN SONRA G.SARAY'DAN DA TRANSFER
Fenerbahçe'den deneyimli kaleci İrfan Can Eğribayat’ın transferini imza aşamasına getiren ve sarı-lacivertli kulüple anlaşma sağlayan Başkent temsilcisi, bir diğer İstanbul devi Galatasaray’ın da kapısını çaldı.
CAN ARMANDO İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ
Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray'ın genç yeteneği Can Armando Güner'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Gençlerbirliği yönetiminin, oyuncuyu kiralamak amacıyla Galatasaray kulübüne resmi/sözlü teklifini ilettiği öğrenildi.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE SICAK BAKIYOR
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, genç futbolcu ve temsilcilerinin yapılan teklife oldukça sıcak baktığını dile getirdi. Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
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