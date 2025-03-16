Kozan\'da Sucuk Ekmek Dükkanında Yangın

Adana'nın Kozan ilçesinde sucuk ekmek satışı yapan esnafın iş yeri, kapalı olduğu saatlerde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi üzerinde bulunan sucuk ekmek dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sucuk ekmek satışı yapan iş yerinde kapalı olduğu sırada ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. İş yerinin olduğu apartman sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ve AKOM ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, camları kırarak müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - ADANA