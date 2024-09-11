Kozan\'daki Trafik Kazasına Aile Tepkisi

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Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi.

Kaza 5 Eylül günü akşam Kozan ilçesi Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü olan ve memleketine izne gelen uzman çavuş Hamza Yılmaz (25) hayatını kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Uzman çavuşun babası Adem Yılmaz, "Bu cinayet gibi bir kaza. Karşı taraf elini kolunu sallayarak geziyor. Şeker hastalığı olduğu için tutuklanmamış. Benim oğlum 25 yaşındaydı ve hayalleri vardı. Bu bahane olmamalı. Bu canımızı yakıyor" diyerek sürücünün tutuklanmasını istedi.

Ailenin avukatı Gamze Demir yaptığı açıklamada, "Zaten kazanın meydana geldiği yeri de fotoğraflayacak olursanız herhangi bir önlem bulunmamakta. Birçok trafik kazasının bu bölgede gerçekleştiği de sabittir. Yargılama süreci halen devam etmektedir. Soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle şu an herhangi bir şekilde soruşturma hakkında bilgi vermemiz mümkün değil. Sorgulama aşamasında suç ceza tarafından verilen tutuksuz yargılanma kararına kesinlikle tepki gösteriyoruz. Verilen kararın herhangi bir şekilde hukuki gerekçesi bulunmamaktadır. Bir kişinin şeker hastası olmasıyla bir kişinin vefat etmesini kıyaslamak hiçbir şekilde doğru olmayacaktır. Biz bu aşamada hakkımızı aramaktayız. Tahkikat sürecini de yakından takip edeceğiz ve yargılama sürecine güveniyoruz. Gün güçlünün, evet güçlünündür. Yargılama sürecine güvenmekten başka herhangi bir şansımız bulunmamakta. Avukatın şeker hastalığına dair beyanı var ama rapor bulunmamakta. Beyanla savunma yapılmıştır. Savunma hakkı kutsaldır ama tutuksuz yargılanmaya karar verilmesi ile haksız yargılama olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

Aile yakını Adem Demir ise motosikletlilere trafikte saygı duyulmadığını kaydederek, "2005'te yine bir yakınım vefat etti şimdi yeğenim. O kazada karşı taraf yüzde 80 kusurluydu ve ceza almadı" diyerek tepki gösterdi.

Teyze Hatice Bulduk ise, "Benim kara kuzum toprağın altında nefes alamazken o sürücü de trafiğe çıkmamalı. Benim kuzumun kapıları, hayalleri kilitli kaldı" diyerek gözyaşları ile sürücünün tutuklanmasını talep etti.

Otomobil sürücüsü İ.S.'nin ifadesinde motosikletin geldiğini gördüğünü belirterek, "Ben motosikletin kavşağa yaklaşmadan karşıya geçebileceğimi düşündüm ama motosikletin hızlı olduğunu düşünüyorum" dediği öğrenildi. - ADANA