Kozan\'daki canlı hayvan pazarı şap tedbiri kapsamında kapatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarı, şap hastalığının yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Adana İli Hayvan Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda alınan tedbir kapsamında, Kozan Canlı Hayvan Pazarı'nda hayvan alım satımı durduruldu.

Kozan İlçe Tarım müdürlüğünden yapılan duyuruda yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için alınan karara uymaları ve ikinci bir duyuruya kadar hayvan pazarına yönelik planlamalarını buna göre yapmaları gerektiğini bildirdi.