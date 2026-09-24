Kozinoğlu'nun örnek odasına girdiği iddia edilen şüpheli Silivri'de ifade verdi - Son Dakika
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Kozinoğlu'nun örnek odasına girdiği iddia edilen şüpheli Silivri'de ifade verdi

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra Adli Tıp'taki örnek odasına girdiği ve hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki örneklerin bulunduğu odaya girdiği iddia edilen şüpheli, ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'nde getirildi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerinin bulunduğu odaya su sebili takma bahanesiyle girdiği ve odadan hırsızlık yaptığı iddia edilen ve halen tutuklu bulunan Gürsoy E., 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Gürsoy E., tüm dosya kapsamında bir kısım delillerin henüz toplanmamış olması ve 2040 yılına kadar infaz edilecek kesinleşmiş cezalarının bulunması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.

Kaynak: İHA
Millî İstihbarat TeşkilatıKaşif KozinoğluHırsızlıkAdli Tıp3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kozinoğlu'nun örnek odasına girdiği iddia edilen şüpheli Silivri'de ifade verdi - Son Dakika
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