Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin demir bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki B.Z., tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü B.Z. (23) ağır yaralandı. Kaza, Değirmenağzı tünelleri mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.Z.'nin kullandığı 67 AGJ 718 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.