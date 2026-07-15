Kozlu'da Feci Kaza: 2 Ölü, Tır Şoförü Serbest - Son Dakika
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Kozlu'da Feci Kaza: 2 Ölü, Tır Şoförü Serbest

15.07.2026 18:55
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren yaşlı çift, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden yaşlı çift ise gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kozlu ilçesi Ilıksu mevkiinde dün meydana gelen feci kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 06 CAM 67 plakalı tırın şoförü Numan A. (22), karakoldaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şoför, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Aynı kazada yaşamını yitiren Yahya (81) ve Aysel (80) Ergin çiftinin cenazeleri ise Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi morgundan alınarak Uzun Mehmet Camii'ne getirildi. İkindi vaktini müteakiben kılınan cenaze namazının ardından yaşlı çiftin cenazeleri, Yeni Kırat Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaza, Yahya Ergin idaresindeki 67 UA 738 plakalı otomobilin ana yola çıkmak istediği esnada, Numan A. yönetimindeki tır ile çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre sürüklenerek istinat duvarına çarpan ve su kanalına devrilen araçta sıkışan Ergin çifti, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Kozlu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozlu'da Feci Kaza: 2 Ölü, Tır Şoförü Serbest - Son Dakika

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