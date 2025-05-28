Batman'ın Kozluk ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Devecik köyü mevkisinde E.Ç. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada E.Ç. (30) ve 2 yaşındaki oğlu U.Ç. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kozluk'ta Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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