Kozluk\'ta Yangın: 150 Dönüm Buğday Zarar Gördü

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı, Kurtalan sınırında bulunan Arıkaya köyünde çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Arıkaya köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle buğday tarlasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına çevredeki vatandaşlar ile bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 150 dönümlük buğday ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Hasat döneminde çıkan yangın nedeniyle çiftçiler mağdur olurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yetkililer özellikle yaz aylarında tarım arazilerinde yangın riskine karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. - BATMAN