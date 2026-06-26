Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını soruşturmasında 7 belediye yetkilisi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını soruşturmasında 7 belediye yetkilisi tutuklandı

Kocaeli\'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını soruşturmasında 7 belediye yetkilisi tutuklandı
26.06.2026 10:39  Güncelleme: 10:49
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Kocaeli Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te 7 kişinin öldüğü kozmetik dolum tesisi yangınıyla ilgili soruşturmada, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerin de aralarında olduğu 7 belediye yetkilisi tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te kozmetik dolum tesisinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu 7 belediye yetkilisi tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te meydana gelen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin yürütülen hukuki süreç genişletildi. Soruşturma kapsamında, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkan Yardımcısı H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürleri C.S. ve S.S., Yapı Kontrol Müdürü M.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

7 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Fabrika sahibi cezaevinde hayatını kaybetmişti

Yangınla ilgili devam eden davada 8'i tutuklu, 6'sı tutuksuz ve 2'si firari olmak üzere toplam 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Öte yandan, davanın tutuklu sanıklarından olan fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Olayın geçmişi

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025 tarihinde çıkan yangında, tesiste çalışan Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Faciaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında fabrika yetkilileri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını soruşturmasında 7 belediye yetkilisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını soruşturmasında 7 belediye yetkilisi tutuklandı - Son Dakika
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