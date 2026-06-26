Kocaeli\'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını soruşturmasında 7 belediye yetkilisi tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te kozmetik dolum tesisinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu 7 belediye yetkilisi tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te meydana gelen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin yürütülen hukuki süreç genişletildi. Soruşturma kapsamında, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkan Yardımcısı H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürleri C.S. ve S.S., Yapı Kontrol Müdürü M.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

7 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Fabrika sahibi cezaevinde hayatını kaybetmişti

Yangınla ilgili devam eden davada 8'i tutuklu, 6'sı tutuksuz ve 2'si firari olmak üzere toplam 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Öte yandan, davanın tutuklu sanıklarından olan fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Olayın geçmişi

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025 tarihinde çıkan yangında, tesiste çalışan Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Faciaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında fabrika yetkilileri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KOCAELİ