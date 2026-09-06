KPSS'ye girecek adayın kimliğini jandarma motosikletiyle yetiştirdi
Ankara Etimesgut'ta KPSS'ye girecek aday, kimliğini evde unuttuğunu fark edince paniğe kapıldı. Motosikletli jandarma ekipleri, kimliğine ulaşmasını sağlayarak adayı sınav saatini kaçırmadan merkeze yetiştirdi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek aday, kimliğini evde unuttu. Motosikletli jandarma ekiplerinin desteğiyle kimliğine ulaştırılan aday, sınava zamanında yetişti.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde KPSS'ye girmek için sınav merkezine gelen aday, kimliğini yanında olmadığını fark edince büyük panik yaşadı. Durumu fark eden motosikletli jandarma ekipleri, adayın yardımına koştu. Kimliğine ulaşmasını sağlayan ekipler, adayı sınav saatini kaçırmaması için motosikletle sınav merkezine ulaştırdı.
Kaynak: İHA
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