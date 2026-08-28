Kredi Kartı Dolandırıcılığı: Dikkatli Olun! - Son Dakika
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Kredi Kartı Dolandırıcılığı: Dikkatli Olun!

Kredi Kartı Dolandırıcılığı: Dikkatli Olun!
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Osman Karabulut, yanıltıcı mesajla dolandırıldı, 150 bin lira geri almayı başardı. Dikkatli olun!

Özel bir bankanın kredi kartı müşterisi olan Osman Karabulut, cep telefonuna gelen onay mesajını dikkate almadan yanıtlayınca 150 bin lira dolandırıldı. Yanıltıcı mesaja onay vermesiyle kartından ve internet bankacılığından bilgisi dışında işlem yapılan Karabulut, durumu fark eder etmez bankaya başvurarak parasını geri almayı başardı.

Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü meydana geldi. Telefonuna gelen "Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın" içerikli yanıltıcı metni incelemeden onaylayan Karabulut, pazar günü kredi kartı limitinden 150 bin lira çekildiğini fark etti.

Hızla müşteri hizmetlerini arayarak kartını ve internet bankacılığı erişimini donduran Karabulut, pazartesi günü bankaya resmi itiraz dilekçesi sundu. Yapılan incelemelerin ardından çekilen paranın bir un fabrikası üzerinden işleme alındığı ve dolandırıcıların internet bankacılığı şifrelerini değiştirdiği tespit edildi. Banka yetkililerinin güvenlik açıklarını incelemesinin ardından kesilen 150 bin lira, 4-5 gün içinde Osman Karabulut'un hesabına iade edildi.

"Mesajı onayladığımda kartımdan 150 bin lira para çekildiğini gördüm"

Osman Karabulut mesajı onayladıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: "Geçen hafta Cumartesi günü 11.30 gibi 'Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın' dedi. Onayladığım zaman Pazar günü saat 16.00 gibi de kredi kartımdan 150 bin lira çekildiğini gördüm. Müşteri hizmetlerini arayarak kartım ve internet bankacılığını iptal ettirdim. Pazartesi günü bankaya gelerek itiraz dilekçesini verdim. 3 gün sonra 20 bin lira çekildiği halde dönmüştü param. Aradım çocuklarıma alışveriş yapıp yapmadıklarını sordum. Yok, dediler. Ondan sonra kartımı ve internet bankacılığını iptal ettirdim. Bankaya itiraz dilekçesi verdiğimde banka paramı ödedi. Banka 'Eğer bankamızdan kaynaklanan bir boşluk varsa bu parayı öderiz. Ama sizden kaynaklanan bir boşluk varsa ödemeyiz' dedi. Param geri ödendi."

"Vatandaşların dikkatli olmaları lazım"

Hesabından çekilen paranın bir un fabrikasından olduğunu söyleyen Karabulut, "İnternet bankacılığına giriş şifrelerimi iptal etmişler. Yeniden şifre alarak internet bankacılığına öyle girdim. 4-5 gün sonra param iade edildi. Bana gelen mesajı iptal olarak tıklamamla yanlış anladım ve bunlar oldu, onay vermişim. Herkese şunu söylerim kesinlikle gelen mesajları bilmeden onaylamayın. Bakıp öyle onaylayın veya direkt silin. Bankadaki memur arkadaş 1 hafta 15 gündür saldırılar olduğunu söyledi, vatandaşların dikkatli olmaları lazım" dedi.

Kaynak: İHA

Osman Karabulut, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kredi Kartı Dolandırıcılığı: Dikkatli Olun! - Son Dakika

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