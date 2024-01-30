 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuyucak'ta kredi kartı hırsızlığı: Pompacı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuyucak'ta kredi kartı hırsızlığı: Pompacı yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir vatandaşın kaybettiği kredi kartıyla yapılan alışverişlerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda benzin istasyonunda pompacı olarak görev yapan şahıs yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyucak\'ta kredi kartı hırsızlığı: Pompacı yakalandı
30.01.2024 - 09:33,
Abone Ol

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulduğu kredi kartı ile alışveriş yapan benzin istasyonunda pompacı olarak görev yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kredi kartını kaybeden vatandaşın kartından rızası ve bilgisi dışında işlem yapıldığı şikayeti üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada kaybolan banka kartı ile bir benzin istasyonundaki pos cihazından birkaç defa temassız olarak işlem yapıldığı tespit edildi. Ekipler önce karttan işlem yapılan akaryakıt istasyonunu tespit etti. Kredi kartından işlem yapıldığı gün ve saatte akaryakıt istasyonuna araç girişi ve akaryakıt satışı olmadığını tespit eden polisler, işlemin yapıldığı gün akaryakıt İstasyonunda çalışan pompacı S.Ç. (53) üzerinde yoğunlaştı. Polis tarafından yakalanan S.Ç. suçunu itiraf etmesi üzerine, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuyucak'ta kredi kartı hırsızlığı: Pompacı yakalandı - Son Dakika


10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:55
İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:36:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kuyucak'ta kredi kartı hırsızlığı: Pompacı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement