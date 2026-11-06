Krefeld'de 23 tonluk nitrik asit tankeri devrilince kimyasal sızıntı alarmı verildi - Son Dakika
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Krefeld'de 23 tonluk nitrik asit tankeri devrilince kimyasal sızıntı alarmı verildi

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Krefeld\'de 23 tonluk nitrik asit tankeri devrilince kimyasal sızıntı alarmı verildi
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Almanya'nın Krefeld kentinde 23 ton nitrik asit yüklü tankerin devrilmesiyle kimyasal sızıntı yaşandı; bölgede alarm ilan edildi, dört okul ve 15 kreş kapatıldı. Yaklaşık 8 saatlik çalışmayla asit tahliye edildi; tren seferleri durduruldu ve uyarı saat 11.00'de kaldırıldı.

Almanya'da 23 ton nitrik asit yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu yaşanan kimyasal madde sızıntısı nedeniyle bölgede alarm durumuna geçildi, okullar kapatıldı ve halka 'evde kalın' uyarısı yapıldı.

Almanya'nın batısındaki Krefeld kentinde kimyasal facia erken müdahaleyle ucuz atlatıldı. Krefeld polisi ve itfaiyesinin yaptığı açıklamaya göre, gece yarısında Berliner Caddesi A57 Otoyolu'nun giriş rampasında 23 ton nitrik asit yüklü bir tanker devrildi ve kimyasal madde sızıntısı başladı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin yanı sıra kimyasal madde uzmanları sevk edildi. Krefeld Belediyesi de NINA uyarı uygulaması üzerinden bölge halkına en yüksek seviyede tehlike uyarısı gönderdi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırılırken, bölgede alarm durumuna geçildi. Güçlü aşındırıcı etkisi nedeniyle nitrik asit yayılan bölgedeki halka, "Evde kalın, pencereleri ve kapıları kapatın, havalandırma ve klima sistemlerini çalıştırmayın" uyarısı yapıldı.

Okullar kapatıldı, tren seferleri durduruldu

Kaza bölgesinde yaklaşık 1 kilometrelik alan güvenlik çemberi oluşturuldu, kimyasal sızıntının yol açabileceği tehlike nedeniyle Krefeld şehrinde dört okul ve 15 kreşin gün boyu kapalı kalmasına karar verildi. Ayrıca bölgede 6 tren hattında seferlerin geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 150 itfaiye personeli ile kimyasal madde uzmanı olan ekipler yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından tehlike oluşturan nitrik asidi özel ekipmanlarla tahliye etti. Tahliye işleminin ardından acil durum bölgesi bin metreden 200 metreye düşürüldü ve halkın evlerinden çıkabileceği duyuruldu.

Yerel saat ile 11.00'de ise acil durumu uyarısının kaldırıldığı, kaza bölgesi çevresindeki yol kapatmalarının devam edeceği, halkın bir süre daha nitrik asit kaynaklı kötü kokuyu hissedebileceği açıklandı.

Kaynak: İHA
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