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Kuaförde sahte plaka basım imalathanesine baskın - Son Dakika
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Kuaförde sahte plaka basım imalathanesine baskın

Kağıthane'de polis ekipleri, ihbar üzerine bir kuaföre yaptığı baskında sahte plaka imalathanesi ele geçirdi. Baskında bir şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda plaka ve imal malzemesi ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan E.K. adlı şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.02.2024 14:29
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Kuaförde sahte plaka basım imalathanesine baskın

İSTANBUL - Kağıthane'de polis ekipleri, ihbar üzerine bir kuaföre yaptığı baskında sahte plaka imalathanesi ele geçirdi. Baskında bir şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda plaka ve imal malzemesi ele geçirildi.

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, geçtiğimiz Perşembe günü Gürsel Mahallesi'nde bir kuaförde sahte plaka basımı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, kuaföre yaptığı baskında çok sayıda basılmış sahte plaka ile imalat malzemeleri ele geçirdi. Operasyon sonucu yakalanan E.K. gözaltına alındı. Hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapılan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuaförde sahte plaka basım imalathanesine baskın
Kaynak: İHA

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