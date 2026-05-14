Havana’da yakıt krizi büyüyor: Binler kişi sokakta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havana’da yakıt krizi büyüyor: Binler kişi sokakta

Havana’da yakıt krizi büyüyor: Binler kişi sokakta
14.05.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba’da ABD ablukası nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Başkent Havana’da günlerdir süren elektrik kesintileri binlerce kişinin protestosuna yol açtı. Halk yolları kapattı, slogan attı. Enerji Bakanı, günde 20-22 saat kesinti olduğunu ve ambargo nedeniyle yakıt tedarikinin zorlaştığını belirtti.

Küba'nın başkent Havana'da ABD ablukasının yol açtığı yakıt sıkıntısı nedeniyle günlerdir süren uzun süreli elektrik kesintileri, binlerce kişinin protestosuna neden oldu.

Küba'da ABD ablukasının yol açtığı yakıt sıkıntısı nedeniyle enerji krizi derinleşiyor. Başkent Havana'da günlerdir devam eden uzun süreli elektrik kesintileri, binlerce kişinin sokağa çıkmasına neden oldu. Kentin farklı bölgelerinde toplanan halk, temel ihtiyaçların karşılanmamasına tepki gösterdi. Protesto gösterisine katılan öfkeli kalabalık, çöp yığınlarını yakarak yolları kapattı, tencerelere vurarak "Işıkları açın", "Halk, birleşin, asla yenilmeyeceksiniz!" sloganları attı.

"BİZE YAKIT SATMAK İSTEYEN HERKESE AÇIĞIZ"

Küba Enerji Bakanı Vicente de la O Levy yaptığı açıklamada, başkent Havana'nın birçok bölgesinin günde 20 ile 22 saat elektriksiz kaldığını ve bunun da gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı nedeniyle zor dönemden geçen bir şehirde gerilimi artırdığını söyledi. Vicente de la O Levy, Küba'nın ambargoya rağmen yakıt ithalatı için görüşmelere devam ettiğini, ancak ABD-İsrail'in İran'la savaşı nedeniyle artan küresel petrol ve taşımacılık fiyatlarının bu süreci daha da zorlaştırdığını söyledi. Kübalı bakan, "Bize yakıt satmak isteyen herkese açığız" ifadelerini kullandı.

Küba'nın başlıca petrol tedarikçileri olan Meksika ve Venezuela, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tehdidinden bu yana adaya yakıt göndermedi. Birleşmiş Milletler, geçen hafta Trump'ın yakıt ablukasını hukuksuz ilan etmiş; bunun Küba halkının kalkınma hakkını engellediğini ve gıda, eğitim, sağlık ile su ve sanitasyon haklarını zayıflattığını vurgulamıştı.

ABD-KÜBA GERGİNLİĞİ 

ABD, büyük ölçüde ithal yakıta bağımlı olan Küba'ya giden çok sayıda petrol sevkiyatına el koyarak ülke üzerindeki baskıyı artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol sağlayan herhangi bir ülkeye gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, son üç ayda Küba'ya hiçbir petrol sevkiyatı ulaşmadığını savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart'ta yaptığı bir açıklamada, Venezuela'nın ardından Küba'da da tarihi bir değişim beklediklerini söylemiş, "Küba artık yolun sonuna geldi. Paraları yok, petrolleri yok. Kötü bir ideolojileri, uzun zamandır kötü olan bir rejimleri var. Eskiden Venezuela'dan para alıyorlardı, petrol alıyorlardı, ama artık Venezuela'dan oraya ne para ne de petrol gidiyor. Küba, mevcut haliyle son günlerini yaşıyor. Yeni ve daha iyi bir hayatı olacak. Şu anki haliyle son günlerinde" şeklinde konuşmuştu.

ABD Başkanı dün ise Beyaz Saray'da gazetecilerden ABD'nin Küba'ya ilişkin planları hakkında bir soru almış ve "Küba başarısız bir ülke. Paraları yok, petrolleri yok, hiçbir şeyleri yok. Güzel toprakları, güzel manzaraları var. Güzel bir ada. Bence Küba sonu görüyor. Hayatım boyunca ABD ile Küba'yı duydum. 'Amerika ne zaman yapacak?' sorusunu duydum. Küba'yı alma onurunun bana ait olacağına inanıyorum. Bu büyük bir onur olurdu" şeklinde cevap vermişti. 

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havana’da yakıt krizi büyüyor: Binler kişi sokakta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız
Galatasaray, Bernardo Silva’dan gelecek haberi bekliyor Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor
Türkiye’de en çok sipariş edilen 10 ürün Bir numara tüm zamanların favorisi Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
Merakla bekleniyordu İşte Sinan Akçıl’ın yaptığı A Milli Takım marşı Merakla bekleniyordu! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı
Arda Güler, Bayern Münih’e attığı gollerin karşılığını aldı Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerin karşılığını aldı
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı
Tırlar kafa kafaya çarpıştı Sürücüler feci şekilde can verdi Tırlar kafa kafaya çarpıştı! Sürücüler feci şekilde can verdi

13:46
Süper Lig’de bu hafta iki kadın hakem maç yönetecek
Süper Lig'de bu hafta iki kadın hakem maç yönetecek
13:37
Trump ve Şi’den ortak basın toplantısı: Çin ile birlikte barışı getirelim
Trump ve Şi'den ortak basın toplantısı: Çin ile birlikte barışı getirelim
13:26
Amedspor’dan Rossi bombası
Amedspor'dan Rossi bombası
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’da: Kazakistan’la 13 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı
13:12
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Bu hamle seçim kazandırır
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır
12:22
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa Karar 15 Haziran’da verilecek
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da verilecek
11:41
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 14:05:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Havana’da yakıt krizi büyüyor: Binler kişi sokakta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.