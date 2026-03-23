Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde 7 Tutuklama Talebi

23.03.2026 22:40
Futbolcu Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin 8 şüpheliden 7'si tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 8 şüpheliden 7'sı, tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Kundakçı, Rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kundakçı'nın cenazesi, dün memleketi Sakarya'da toprağa verilmişti. Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu toplam 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden B.K., savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakıldı. Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sanat, Suç, Son Dakika

