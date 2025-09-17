Küçük Çocuk Su Kuyusundan Kurtarıldı

Muş'un Tekyol köyünde su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Muş'un Tekyol köyünde 2 yaşındaki E.Z.Ö. isimli çocuk, oyun oynadığı sırada su kuyusuna düşerek yaklaşık 10 dakika boyunca mahsur kaldı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine kuyudan çıkarılan çocuk için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun süre kalp masajı uygulayarak küçük çocuğu hayata döndürdü. Küçük çocuk ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUŞ