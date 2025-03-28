Küçük kızın ölümü okulunu yasa boğdu - Son Dakika
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Küçük kızın ölümü okulunu yasa boğdu

Küçük kızın ölümü okulunu yasa boğdu Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşının şaka amaçlı itelemesi sonucu öğrenci servisinin altında kalan 11 yaşındaki Gazel'in ölümü öğretmen ve öğrencileri yasa boğdu.

28.03.2025 14:59
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Küçük kızın ölümü okulunu yasa boğdu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşının şaka amaçlı itelemesi sonucu öğrenci servisinin altında kalan 11 yaşındaki Gazel'in ölümü öğretmen ve öğrencileri yasa boğdu.

Kaza, dün ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Andaç Sokak'ta bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yanında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp eve doğru giden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm'i yanındaki bir arkadaşı şaka amaçlı iteledi. İteleme sonrası Gazel'e, okuldan hareket eden A.B. idaresindeki 01 ADL 295 plakası öğrenci servis minibüsü çarptı. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. Suriye uyruklu olan aile bugün kızlarını defin etmek için ülkelerine dönerken, okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri Gazelin yasını tuttu.

Okulda örnek davranışları ve çalışkanlığı ile sevildiği öğrenilen Gazel için sınıf arkadaşları fotoğraflarından bir anma videosu hazırladı sırasınada karanfiller ve fotoğrafını koydu.

Hüzünün hakim olduğu sınıfta, öğrenciler ağlamamak için kendilerini zor tuttu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçük kızın ölümü okulunu yasa boğdu - Son Dakika

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