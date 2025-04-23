Küçükçekmece Belediye Başkanı Deprem Anında Sakinliğini Korudu

Küçükçekmece Belediye Başkanı program sırasında depreme yakalandı

Programda depreme yakalanan Başkan Çebi, salonu sakinleştirdi

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Gündüz Çocuk Bakımevlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gösterisinde konuşma yaptığı sırada depreme yakalandı. Başkan Çebi, deprem sırasında ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Gündüz Çocuk Bakımevlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterisi yapıldığı sırada deprem meydana geldi. Depremin başlamasıyla salonda büyük bir uğultu oluştu. Programda yaptığı konuşma sırasında depreme yakalanan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sakinliğini korudu. Başkan Çebi, depremi hissedip panikleyerek ağlayan çocuk ve ailelerini sakinleştirmeye çalıştı.

Deprem bittikten sonra salondakiler güvenlik bir şekilde dışarı çıkarıldı.