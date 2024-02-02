Küçükçekmece Belediyesi 5 Yılda 25 Yeni Park Kazandırdı

Küçükçekmece Belediyesi, kent sakinlerinin nefes alabileceği, yeni park, bahçe projelerini hayata geçirerek, kente 5 yılda 25 yeni park kazandırdı.
Yeşil alanların, kent karakterinin oluşumuna etkili ve kentteki yaşam kalitesine olumlu katkılar sağladığının altını çizen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Çocuklarımıza, gençlerimize ve Küçükçekmecelilere daha yeşil bir ilçe sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşil alanlar üstlendikleri ekolojik, ekonomik, fiziksel, toplumsal, psikolojik ve estetik işlevlerle kent yaşamının göz ardı edilemez birer parçasıdır. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak, yeşil alanların erişilebilir olmasını sağlamak ve alanlarda bulunan sosyal donatıları artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
32 parka güvenlik kamerası
İlçe genelindeki park, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye çocuk oyunları alanları, spor alanlarının da yer aldığı 25 yeni park kazandırdı. Çocukların ve ebeveynlerin parklarda daha güvenli vakit geçirebilmeleri için Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçedeki 32 parka güvenlik kameraları da yerleştirildi. Uygulamayı diğer parklarda da yaygınlaştırmayı planlayan Küçükçekmece Belediyesi'nin Atakent Mahallesi Arı Kuşu Sokak, Atakent Mahalle Muhtarlığı Yanı ve Soğuksu Seyir Parkı'nda hayata geçirdiği pati parklarda, hem hayvan severler hem minik dostları keyifli zaman geçiriyor.
Mevsimlik çiçek ve kent mobilyaları sera ve atölyelerde üretilip, temin ediliyor
Yeşil alanlar başta olmak üzere mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırılması çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, mevsimlik çiçek dikimlerini de sürdürüyor. Sera üretim merkeziyle kendi çiçeklerini yetiştiren Küçükçekmece Belediyesi, her yıl ortalama 1 milyon 300 bin adet çiçek üretimi gerçekleştiriyor. Marangoz ve kaynak atölyesiyle parklardaki kent mobilyalarının da üretimini gerçekleştiren Küçükçekmece Belediyesi, 5 yılda 4 bin adet kent mobilyası üreterek, vatandaşların kullanımına sundu.
Parklara yeni çehre
Küçükçekmece Belediyesi mevcut park ve yeşil alanların da bakım onarımlarını elden bırakmıyor. Toplamda 111bin 965 metrekare alandan oluşan 25 parkı yenileyerek, oyun alanları, spor alanları ve yeşil alanları revize eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 202 bin 104,51 metrekare alandan oluşan refüj alanlarını da yeniledi. İlçede son 5 yılda hayata geçen önemli projelerden olan Gündüz Çocuk Bakımevlerinden 10'unun çevre düzenlemeleri ve çocuk oyun alanlarının tanzimi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. - İSTANBUL
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Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece Belediyesi 5 Yılda 25 Yeni Park Kazandırdı - Son Dakika
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