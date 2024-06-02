Küçükçekmece\'de 3 Katlı Bina Çöktü, Yaralılar Kurtarılmaya Çalışılıyor

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Küçükçekmece'de henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı bina çöktü. Enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkazın bulunduğu adrese çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çöken binadan 2 yaralı çıkarılırken, diğer yaralılar için kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL