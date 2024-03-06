Küçükçekmece'de 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek ağır yaralandı

Küçükçekmece\'de 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek ağır yaralandı

Küçükçekmece'de bir binanın beşinci katından pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Olay sonucunda çocuk ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

06.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de, pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki İ. D. isimli çocuk açık olan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk, önce çamaşır iplerinin üstüne ardından betona düştü. Gürültüyle sokağa çıkan bir esnaf, çocuğun yere düştüğünü fark etti.

Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan İ.D.'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavisine devam edilen 4 yaşındaki İ.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çocuğun annesini karakola götürdü. Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğinde ifadesi alınan anne, serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili konuşan Yavuz Avcı isimli esnaf, "Sabah iş başı yapmıştık. Bir ses geldi, büyük bir gürültü koptu. Baktım çocuk düşmüş, yatıyor. Hemen ambulansı aradık. Sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuk nefes alıyordu, hayati tehlikesi var mı yok mu bilmiyorum. Ama aldılar götürdüler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Çocuk, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
10:39 Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçırmıştı İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Meclis’e soru önergesi Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
10:20 Parkta çöp poşetinde cenin bulundu Parkta çöp poşetinde cenin bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 12:41:29. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement