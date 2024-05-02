Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun düşerek hayatını kaybettiği çukur kapatıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun düşerek hayatını kaybettiği çukur kapatıldı

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İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahili'ndeki parkta 5 yaşındaki kızın düşerek hayatını kaybettiği çukur, İBB ekiplerince toprak ile kapatıldı. Olayın ardından çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmış, su birikintisinin olduğu çukur ise İBB ekiplerince toprakla kapatılıp temizlik çalışması yapıldı.

02.05.2024 15:25
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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun düşerek hayatını kaybettiği çukur kapatıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Sahili'ndeki parkta 5 yaşındaki kızın düşerek hayatını kaybettiği çukur, İBB ekiplerince toprak ile kapatıldı.

Olay, 26 Nisan Cuma günü Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bulunan bir parkta meydana gelmişti. İBB ekipleri parkta kazı çalışmaları yapmış çalışmalar sonrası oluşan çukur ise su ile dolmuştu. Ailesiyle birlikte piknik yapan 5 yaşındaki Edanur Gezer ise su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı. Bilirkişi ve savcılık incelemesinin ardından su birikintisinin olduğu çukur, İBB ekiplerince toprakla kapatılıp temizlik çalışması yapıldı. Ailenin o gün piknik için serdiği örtü, gıda ve içeceklerin de olay yerinde durduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun düşerek hayatını kaybettiği çukur kapatıldı - Son Dakika

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