Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Küçükçekmece\'de 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Küçükçekmece'de meydana gelen olayda 5 yaşındaki çocuğun su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada 3 İBB çalışanı gözaltına alındı. 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.05.2024 14:04  Güncelleme: 14:32
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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanından 1'i tutuklanırken, 2 işçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzesi ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

1 işçi tutuklandı, 2 işçi serbest bırakıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 1 makine teknikeri tutuklanırken, 1 kepçe operatörü ile 1 tesisat işçisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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