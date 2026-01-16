Minik Edanur'un ölümüne ilişkin davada sanıklara 6 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Minik Edanur'un ölümüne ilişkin davada sanıklara 6 yıla kadar hapis talebi

16.01.2026 12:41
Küçükçekmece'de bir parkta açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in davasında, 10 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı ve taraflara süre verildi.

Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin 10 sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapsi talep edilen davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 10 sanık hakkında, 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Heyet, mütalaaya karşı taraflara süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin 1'i başka suçtan tutuklu 10 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan haklarında 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman yargınlanırken, salonda 5 tutuksuz sanık ile taraflarında avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

6 yıla kadar hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

"Burada iş yapılırken İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınmadığı için bu olay yaşanmıştır"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Ziya Duman, "22 Nisan 2024 tarihinde Küçükçekmece Kaymakamlığı beni aradı, Küçükçekmece Sahili Menekşe Parkı'ndaki çalışmalara biraz ağırlık vermemizi istedi. Ben de kendisine, en kısa sürede gerekli incelemeleri yapacağımı belirttim. Daha sonra, müdür yardımcım Erman Uzun'u arayarak gerekli hususları ilettim ve toplantı planlaması oluşturduk. O sırada, 23 Nisan tatili vardı. 24 Nisan sabahı şantiyede toplantı yapıldı. Toplantıda Ali Sukas yoktu. Nisan ayı bizim en önemli aylarımızdan birisidir. 1 saate yakın istişare edildi. Daha sonra saha gezisine başladık. Erman Uzun, bir su sızıntısını gösterdi ve onun uzun süredir orada olduğunu söyledi. Ben de, heyete yüksek sesle bu sorunun çözülmesi gerektiğini aktardım. Buradaki sızıntı çok ufaktı. Üzerinden ayakkabıyla basılsa dahi çorap ıslanmayacak kadar bir şekildeydi. Daha sonra Furkan isimli biri yanıma geldi. Bana, problemin yaklaşık 1 aydır devam ettiğini anlattı. Ben de, sorunun giderilmesini tekrar ettim. Maalesef aradan 2 gün geçti ama tarafıma yapılan işlemle ilgili bir bilgi verilmedi. Olay günü mesai bitimine yakın 17.00 sıralarında, müdür yardımcım Erman Uzun beni aradı. Kazayı haber verdi. Ben de durumu üst amirlerime bildirdim. Bu olayın üzüntüsünü halen yaşıyorum. Burada iş yapılırken İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınmadığı için bu olay yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma ve beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı ertledi. Gelecek celse mahkemenin esasa ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

