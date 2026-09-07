Küçükçekmece'de alacak verecek kavgasında 11 yaşındaki çocuk seken kurşunla yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de alacak verecek kavgasında 11 yaşındaki çocuk seken kurşunla yaralandı

Küçükçekmece\'de alacak verecek kavgasında 11 yaşındaki çocuk seken kurşunla yaralandı
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Küçükçekmece Halkalı'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan 11 yaşındaki bir çocuk ile Erkan A. yaralandı.

Küçükçekmece'de, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan ve silahların patlaması sonucu biri 11 yaşındaki çocuk iki kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Gülbağ Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Erkan A. ile bir kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Tarafların karşılıklı silah çekmesiyle kavgaya karışan Erkan A. ile olayla ilgisi olmayan 11 yaşındaki bir çocuk, ayağından isabet alması nedeniyle yaralanmıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve 11 yaşındaki yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Erkan A. ise taksiye binerek hastaneye gitmişti.

Öte yandan, kavga anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çocuğun sokakta oynarken seken kurşunlardan yaralandığı ve çocuğun yaralı halde ağlayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. Olayın devamında bir kadının onu sakinleştirdiği anlar yer alıyor. Olayın devamında polisin geldiği ve olaya müdahale ettiği anlar kaydedildi.

İki kişiyi yaralayan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Halkalı, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de alacak verecek kavgasında 11 yaşındaki çocuk seken kurşunla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de alacak verecek kavgasında 11 yaşındaki çocuk seken kurşunla yaralandı - Son Dakika
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