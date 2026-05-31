Küçükçekmece\'de Apartman Yangını

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangın merdiveni ile yangını söndürmek için çalışma başlattı. Apartman sakinleri büyük bir panikle dışarı çıktı. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Evi yanan bir kadın sinir krizi geçirdi. Yangın söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL