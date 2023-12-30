Küçükçekmece\'de Bir Binanın Bahçesinde Trafo Patladı

Küçükçekmece'de bir binanın bahçesinde bulunan trafo bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın içerisinde yer alan trafo bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Öte yandan trafonun alev alev yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL