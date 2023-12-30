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Küçükçekmece'de Bir Binanın Bahçesinde Trafo Patladı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Bir Binanın Bahçesinde Trafo Patladı

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir binanın bahçesinde bulunan trafo bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Küçükçekmece\'de Bir Binanın Bahçesinde Trafo Patladı
30.12.2023 - 19:51,
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Küçükçekmece'de bir binanın bahçesinde bulunan trafo bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın içerisinde yer alan trafo bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Öte yandan trafonun alev alev yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Bir Binanın Bahçesinde Trafo Patladı - Son Dakika


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