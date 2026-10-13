Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de bir binanın çatısında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor; yangının çıkış nedeni bilinmiyor.
Küçükçekmece'de bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İHA
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