Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın bodrum katında, nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak üzerindeki 4 katlı binanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu ve ardından yangın çıktı. O sırada evde bulunan bir kişi yaralandı. Yangını fark eden diğer vatandaşlar, binayı kendi imkanlarıyla tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, binanın bodrum katından yükselen alevler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

"İçeriden bir kişi çıktı ama o çıkan kişiyi de zaten ambulans geldi aldılar"

Doğan Demirkol, olaya ilişkin yaptığı konuşmada, "Bir doğal gaz patlaması olduğunu söylediler. Ben de zaten buraya yeni geldim. Şu yanımızdaki binanın camları falan üst kata kadar komple bina dumana boğuldu. İçeriden bir kişi çıktı, o çıkan kişiyi de ambulans geldi aldı. Bir kişi de herhalde içeride ameliyatlıymış, onunda koşarak çıktığını biliyorum. Ağır bir şey yok duyduğuma göre. Yangını söndürdüler" dedi.