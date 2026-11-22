Küçükçekmece'de bodrum yangınında 1 yabancı uyruklu öldü, 6 kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 1 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 6 kişinin hastanede tedavisi sürerken polis, kundaklama ihtimali üzerinde durup güvenlik kameralarını inceliyor.
Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında dumandan etkilenen 6 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.
Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın odalara bölünmüş bodrum katında çıkan yangında 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmişti. Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışması tamamlanırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Kundaklama ihtimali üzerinde duran polis, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Olay yerini inceleme ekipleri de yangının çıktığı bodrum katta delilleri topladı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?