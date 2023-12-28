Küçükçekmece\'de Canlı Yayında Silahla Havaya Ateş Edildi

Küçükçekmece'de aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş sosyal medyadan açtığı canlı yayında silahıyla havaya ateş etti.

Olay Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayına bağlanan arkadaşlarının ısrar etmesi üzerine silahıyla havaya ateş açtı. Görüntülerde arkadaşlarının gence 'hakkını ver o makinenin' dediği görüldü. Genç vatandaşın ise akrep isimli silahı ile havaya ateş açtığı görüntülere yansıdı. - İSTANBUL