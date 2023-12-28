 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Küçükçekmece'de Canlı Yayında Silahla Havaya Ateş Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de Canlı Yayında Silahla Havaya Ateş Edildi

Küçükçekmece'de seyir halinde olan bir vatandaş, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak silahıyla havaya ateş etti. Görüntülerde arkadaşlarının teşvik ettiği genç vatandaşın akrep isimli silahıyla ateş açtığı görüldü.

Küçükçekmece\'de Canlı Yayında Silahla Havaya Ateş Edildi
28.12.2023 - 09:25,
Abone Ol

Küçükçekmece'de aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş sosyal medyadan açtığı canlı yayında silahıyla havaya ateş etti.

Olay Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayına bağlanan arkadaşlarının ısrar etmesi üzerine silahıyla havaya ateş açtı. Görüntülerde arkadaşlarının gence 'hakkını ver o makinenin' dediği görüldü. Genç vatandaşın ise akrep isimli silahı ile havaya ateş açtığı görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Atakent Mahallesi, Küçükçekmece, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Canlı Yayında Silahla Havaya Ateş Edildi - Son Dakika


10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı
10:36
Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü
10:32
Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25
Sigarada vergi oranları değişti Sigarada vergi oranları değişti
09:52
Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:50
Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:45
İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41
Stopaj indirimi süresi uzatıldı Stopaj indirimi süresi uzatıldı

Son Dakika
10:39 Kuzey Marmara otoyolundaki zincirleme kaza sonrası yeni görüntüler
10:36 Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü
10:32 Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
09:50 Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:52 Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:45 İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41 Stopaj indirimi süresi uzatıldı
09:26 Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti
09:18 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den ilk kareler geldi! Hadise kadroda yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:04:43. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Canlı Yayında Silahla Havaya Ateş Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement